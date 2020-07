Koning Filip bedankt zorgpersoneel en oud-strijders op feestdag

Koning Filip van België heeft dinsdagmiddag tijdens een ceremonie vanwege de nationale feestdag zijn dank uitgesproken voor het zorgpersoneel. “Allereerst bedanken we op deze nationale feestdag de hoeders van onze levens: het zorgpersoneel, de veiligheidsdiensten en de civiele bescherming - en al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven”, sprak de koning tijdens de ceremonie op het plein voor het Koninklijk Paleis.

Tijdens de ceremonie werden de ‘helden van de coronacrisis’ gehuldigd en werd aandacht besteed aan de 75e verjaardag van de bevrijding. Zo’n tweehonderd genodigden waren aanwezig bij het alternatief voor het traditionele defilé. “Jammer genoeg moeten we dit jaar het traditionele militair defilé missen. Ik hou me eraan het leger te bedanken voor zijn efficiënte bijdrage aan het beheren van de crisis.”

Filip sprak ook zijn dank uit voor iedereen die heeft bijgedragen aan de bevrijding. “En brengen we hulde aan wie voor ons heeft gestreden en zich heeft opgeofferd. Wat de genodigden op het Paleizenplein vandaag gemeen hebben, is dat ze alles hebben gegeven, hun leven op het spel hebben gezet, zichzelf hebben overstegen.”

De koning, zijn vrouw koningin Mathilde en hun vier kinderen begonnen de nationale feestdag dinsdag met de traditionele dankdienst, het zogenoemde Te Deum, in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Filip bezocht daarnaast een kunstproject bij het BOZAR in Brussel. Daar trof de koning een graffitikunstenaar die samen met jongeren een muurschildering had gemaakt.