Veiligheidsberaad: cijfers zorgwekkend, geen extra maatregelen

Het snel toenemende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is zorgwekkend. Maar de cijfers zijn nog laag en daarom is er geen reden om op dit moment extra landelijke maatregelen te nemen. Veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen het meest is gestegen, kunnen als dat nodig is wel gericht extra maatregelen nemen. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in een reactie op de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).