Farmers Defence Force: kom woensdag met de auto naar protest

Farmers Defence Force (FDF) roept zijn achterban op om woensdag met de auto naar het boerenprotest in Biltse Rading te gaan. Dat zegt FDF-woordvoerster Sieta van Keimpena. In de hele provincie Utrecht zijn landbouwvoertuigen niet toegestaan bij de protesten. FDF is boos over dat verbod, maar roept boeren wel op zich eraan te houden.

FDF wil in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waaronder nieuwe veevoerregels.