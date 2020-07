Ministerie raadt vakantiereizen naar Kroatië weer af

Vakantiereizen naar heel Kroatië worden weer ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land is in het reisadvies van code geel naar oranje gegaan.

De besmettingsgraad van het coronavirus is toegenomen, aldus het ministerie. “Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is.” Mensen die in Kroatië zijn, worden bij terugkeer “dringend” verzocht veertien dagen in quarantaine te gaan.

Kroatië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land met vier miljoen inwoners is erg afhankelijk van het toerisme. De afgelopen jaren steeg de populariteit van Kroatië als vakantieland.