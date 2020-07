Nieuwe officier van justitie voor proces MH17

Het Openbaar Ministerie schuift een andere officier van justitie naar voren in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. Officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi vertrekt naar het OM in Rotterdam. Haar plaats wordt ingenomen door Manon Rudderbeks. Die was vanaf het begin al nauw betrokken bij het MH17-onderzoek en voegt volgens het OM in Den Haag dus “veel historische kennis en expertise” toe.