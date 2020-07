Proces tegen ex-leider Soedan begonnen

Het proces tegen de voormalige leider van Soedan, Omar Hassan al-Bashir, is in Khartoem van start gegaan. Hij moet zich verantwoorden voor de militaire staatsgreep die hij in 1989 als hoge officier pleegde. De coup tegen de democratisch gekozen premier Sadeq al-Mahdi verhinderde op het nippertje dat de premier vrede sloot met het opstandige zuiden en daarmee een einde zou maken aan een burgeroorlog in wat uiteindelijk in 2011 het onafhankelijke Zuid-Soedan is geworden.