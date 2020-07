Poppenkast op de Dam tot 1 september verboden

De Poppenkast op de Dam is voorlopig niet meer te zien op het Amsterdamse plein. Jan Klaassen en Katrijn keerden op zondag 5 juli terug naast de ingang van het Koninklijk Paleis, maar door de drukte in de binnenstad is vorige week besloten optredens van straatartiesten tot 1 september te verbieden. Daaronder valt ook de poppenkast, die in mei werd uitgeroepen tot Nederlands Cultureel Erfgoed.