Kamer reageert verdeeld op EU-akkoord

De Tweede Kamer is verdeeld over de deal die de Europese leiders na een marathonoverleg hebben bereikt over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro en de meerjarenbegroting. Dat fonds zal voor 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan leningen bestaan.

Die invulling van het fonds voldoet aan de Nederlandse eisen, zegt de VVD. De partij is enthousiast over het akkoord. “Dit is echt een huzarenstukje van Mark Rutte”, zegt Kamerlid Aukje de Vries. “We helpen landen, maar alleen met stevige en harde voorwaarden. En we krijgen een extra korting op onze afdrachten. Onze premier ging voorop in de strijd van de verstandige landen en heeft het beste resultaat voor Nederland binnengehaald.”

PVV-leider Geert Wilders is juist totaal niet te spreken over de uitkomst van de Europese top. “Rutte is door de knieën gegaan. Toch €390 miljard giften voor Zuid-Europa! EU-begroting + Herstelfonds = 1800 miljard euro. Nederland staat voor 6% aan de lat én garant. Dat is 108 miljard euro! WAANZIN!! Miljarden weggegooid die we in ons eigen land hadden moeten besteden!”, laat hij via Twitter weten.

Taboes doorbroken

D66 spreekt van een “historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie en een broodnodig steunpakket”. Rutte heeft “zijn eigen taboes doorbroken”, aldus fractievoorzitter Rob Jetten. Dat de EU geld gaat lenen met garanties van de lidstaten voor het “gigantische noodfonds” is “uitermate verstandig, want de kost gaat voor de baat uit.” De onderhandelingen verdienen echter geen schoonheidsprijs, betreurt Jetten. Hij pleit voor een “radicaal andere aanpak”.

Kamerlid Mahir Alkaya van de SP zegt ook dat Rutte “is gezwicht in Brussel. Namens Nederland tekent hij voor een megalomaan EU-fonds zo groot als de Nederlandse economie.” Volgens de socialist maakt de Europese Commissie misbruik van de crisis om zo meer geld uit te geven. Bovendien was Rutte naar Brussel gegaan “met een duidelijke boodschap: geen gezamenlijke schulden, geen hogere begroting”, aldus Alkaya. Dat hij hiermee toch heeft ingestemd gaat in tegen de wil van de Tweede Kamer, zegt hij.

De PvdA is op haar beurt weer positief dat er een akkoord ligt. “Goed dat er eindelijk een akkoord is over een gezamenlijke aanpak van de economische crisis”, zegt Kamerlid Lilianne Ploumen. In de begroting staan wel punten waar de partij kritisch op is. Bijvoorbeeld dat er gekort wordt op “de aanpak van grote grensoverschrijdende problemen” als klimaatverandering en migratie.