Europese leiders lopen duurrecord met half uur mis

Toen premier Mark Rutte besefte dat ze naast het record dreigden te grijpen, opperde hij naar eigen zeggen grappend om dan nog maar even door te praten. Maar Rutte meende dat over te kunnen laten aan de Italiaanse premier Giuseppe Conte, “die altijd vrij lang praat”, knipoogde hij na afloop. Ook Conte was echter niet lang genoeg van stof om het record in de wacht te slepen. De Italiaan verkeerde overigens in de veronderstelling dat het al zover was.

Dat de top een gooi naar de recordboeken zou doen, was nooit de opzet. Voor de vrijdagochtend begonnen besprekingen was ook zaterdag uitgetrokken met hooguit een uitloop op zondag. Waarna de door de coronacrisis afgematte regeringsleiders en staatshoofden op adem zouden kunnen komen om na de zomer een mogelijke opleving van het virus te bedwingen.

Onderste uit de kan

Maar overeenstemming over de begroting voor de komende zeven jaar, waarbij lidstaten zich steevast voornemen om het onderste uit de kan te halen, is niet zomaar gevonden. En nu moesten de 27 het bovendien eens worden over een coronafonds met nog eens honderden miljarden euro’s.

Het record blijft, met een half uur speling, in handen van de leiders die in 2000 in Nice bijeenkwamen. Die top begon op donderdagochtend en duurde tot maandagochtend - terwijl er toen nog maar vijftien lidstaten hun zegje hoefden te doen. De besprekingen duurden lang omdat er ingrijpende besluiten moesten worden genomen om de unie klaar te maken voor de beoogde uitbreiding en nieuwe stemverhoudingen. In 2004 kwamen er in een klap tien nieuwe lidstaten bij.

Dat de Europese leiders in een grijzer verleden niet ooit nog langer bijeen waren, valt niet helemaal uit te sluiten. De duur van toppen is niet geboekstaafd, laat de staf van EU-president Charles Michel weten. Michels medewerkers doken in de annalen voor nader onderzoek toen de alsmaar voortslepende onderhandelingen de speculatie aanwakkerden over een record. Om 6.05 uur zou dat gebeuren, maar toen hadden de leiders hun akkoord al te pakken.