EU-president Michel: gelddeal bepalend moment voor Europa

Het akkoord dat de 27 EU-leiders dinsdagochtend vroeg bereikten over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds is “een bepalend moment” voor Europa, vindt EU-president Charles Michel. “Het is voor het eerst in de Europese geschiedenis dat onze begroting duidelijk wordt gekoppeld aan onze klimaatdoelen. Het is de eerste keer dat respect voor de rechtstaat een doorslaggevend criterium is voor steun uit de begroting. En de eerste keer dat we onze economieën gezamenlijk versterken tegen de crisis.”