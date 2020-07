Schaakrubriek: Week 29, 2020

Boekje nr 1: In de serie WISSEN van uitgeverij C.H.Beck: Christian Mann Schach, die Welt auf 64 Feldern (€ 9.95). De auteur wilde geen leerboek schrijven maar een ieder interesseren voor het koninklijke spel en dat is hem uitstekend gelukt. Het is ongelooflijk hoe hij in ruim 120 pagina‘s werkelijk alles weet te behandelen voor de leek wat ook iedere schaker hoort te weten over de geschiedenis van het schaken en de betekenis voor de literatuur, de politiek,de informatietechnologie en vele andere zaken.

Maar ook onderwerpen als Genie en Waanzin of het al dan niet belangrijke verschil tussen vrouw en man bij schaken. Hij laat ook niet na Raymond Chandler te citeren: Schaken is de grootste verspilling van menselijke intelligentie. De a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .