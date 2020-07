‘Nederlander wil ook na coronacrisis blijven thuiswerken’

Nederlanders verwachten dat ze vaker zullen blijven thuiswerken als de coronacrisis voorbij is. Ze oordelen er ook positiever over dan aan het begin van de crisis, meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van onderzoek.

Aan het begin van de crisis gaf een kwart van de thuiswerkers (25 procent) aan dat ze daar mee door willen blijven gaan. Dat percentage nam de afgelopen twee maanden toe tot 45 procent.

Het instituut denkt dat vergaderen op afstand ook een blijvertje is. Iets meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden vindt online vergaderen net zo productief als fysiek overleg. Eind maart was dat nog 43 procent. Dat ook na de coronacrisis op afstand wordt vergaderd, verwacht zelfs 60 procent, kort na de uitbraak was dat nog 35 procent.

Thuiswerken heeft ook negatieve kanten. Zo heeft volgens het KiM een op de drie thuiswerkers (36 procent) problemen met het vinden van een goede privé-werkbalans en heeft 17 procent lichamelijke klachten. Bijna een op de tien ondervraagden kampt met psychische klachten door thuiswerken.