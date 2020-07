Aantal coronadoden in Brazilië stijgt tot boven de 80.000

Het coronavirus blijft zich in Latijns-Amerika verder verspreiden. In Brazilië zijn inmiddels meer dan 80.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden, meldde de Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maandag (lokale tijd). In het land zijn in de afgelopen 24 uur ruim 20.000 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd en 632 sterfgevallen.