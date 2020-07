FDF presenteert voorlopig programma voor protest bij RIVM

Het voorlopige programma start om 13.30 uur en eindigt om 16.45 uur. Volgens FDF komen onder andere politici van Forum voor Democratie, PVV, CDA en SGP spreken. Op de agenda staan ook de namen van Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks), maar met een vraagteken erachter.

De Groot heeft eerder aangifte gedaan vanwege doodsbedreigingen aan zijn adres door boze boeren. De naam van de GroenLinks-leider stond bij een boerenprotest in oktober geschreven op een doodskist die achterop een pick-uptruck lag die meereed in een stoet boeren op weg naar Den Haag.

De boeren zullen woensdag ook weer met trekkers naar Bilthoven komen. “We laten ons niet aanpraten dat ‘met de auto komen meer begrip in Nederland oplevert’... kom opzeg! We zijn het stadium van ludiek actievoeren inmiddels echt wel voorbij! De trekker is van ons. Wij komen op de trekker”, aldus FDF in een eerder verstuurd persbericht.

De boeren voeren actie om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Landbouwminister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen.