Leider grootste partij Sint-Eustatius stapt op

Clyde van Putten is na twintig jaar opgestapt als leider van de Progresive Labour Party (PLP) op Sint-Eustatius, de grootste partij van het eiland. Van Putten was leider van de coalitie die in 2018 door Nederland opzij is gezet vanwege vermeend wanbeleid. Rechelline Leerdam is de nieuwe leider van de PLP.