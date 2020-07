Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd over stijging corona Afrika

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de snelle toename van corona-infecties in Afrika. Hoewel het aantal gevallen in de meeste landen nog steeds laag is, is de stijging sterk. Binnen een week nam het aantal infecties in Namibië toe met 69 procent, in Botswana met 66 procent en in Zambia met 57 procent. De WHO vreest nu een versnelling van de uitbraak in Afrika.