Voorzitters grootste partijen onderzoeken vorming regering België

Voorzitter Bart De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA en Paul Magnette van de Franstalige socialisten (PS) gaan onderzoeken of er een nieuwe regering voor België kan worden gevormd. Ze hebben de opdracht van koning Filip aanvaard om “de nodige initiatieven te nemen” voor de vorming van een regering met een brede meerderheid in het parlement. Dat meldt het Paleis na afloop van de audiëntie met beide partijvoorzitters.

Volgens de mededeling ging aan de audiëntie telefonisch overleg vooraf van de koning met de partijen die na de verkiezingen bij de politieke discussies betrokken waren. Het is de bedoeling dat De Wever en Magnette regelmatig verslag zullen uitbrengen bij de vorst. Een eerste afspraak staat voor 31 juli gepland. Na afloop van het onderhoud gaf De Wever noch Magnette commentaar.

Meer dan een jaar na de verkiezingen van 26 mei vorig jaar komen de voorzitters van de twee grootste partijen in het noorden en het zuiden van het land nu aan zet. Eerder hadden twee oud-regeringsleiders van Vlaanderen en Wallonië, Geert Bourgeois en Rudy Demotte, al geprobeerd om een meerderheid rond de beide partijen op de been te brengen, maar dat mislukte. De huidige demissionaire regering-Wilmes heeft tot in september het vertrouwen gekregen van het parlement.

In de mededeling van het Paleis kreeg het duo overigens geen specifieke titel mee, zoals informateur of preformateur. Er staat ook geen einddatum op de opdracht.

Eerder maandag riep koning Filip in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag op snel een besluitvaardige en stabiele regering te vormen omdat het hele land daarom vraagt.