Democraten: Trump moet gewoon weg uit Witte Huis als hij verliest

De Amerikaanse president Trump moet gewoon weg uit het Witte Huis als hij de verkiezingen in november verliest. Dat is de normale gang van zaken, benadrukt de topvrouw van de rivaliserende Democraten, Nancy Pelosi. Het is geen kwestie van een persoon “uitroken” uit het Witte Huis omdat hij niet wil vertrekken, zegt ze tegen de Amerikaanse zender MSNBC: “Er is een procedure.”