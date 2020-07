AstraZeneca: bij verdere tests kijken we naar twee inentingen

Bij zijn verdere tests van een coronavaccin kijkt AstraZeneca vooral naar de werking van een dubbele inenting. Bij die twee prikken krijgen de proefpersonen een hoge dosis van het middel AZD1222. “Daarna verkennen we een enkele doses of een lagere dosis”, zegt bestuurder Mene Pangalos van het farmaceutisch concern

Het middel AZD1222 is ontwikkeld door Oxford University en wordt momenteel getest. Als het goed werkt tegen het coronavirus, mag AstraZeneca het op de markt brengen. De eerste tests zijn veelbelovend: het lichaam reageert goed op het vaccin en er zijn weinig bijwerkingen, maakten de onderzoekers maandag bekend in het wetenschapsblad The Lancet. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de beste dosis is om te krijgen, hoe vaak mensen ingeënt moeten worden en hoelang het middel ze beschermt. Daarna moeten toezichthouders beslissen of ze het middel toelaten.

AstraZeneca hoopt voor het eind van het jaar de eerste AZD1222-middelen te leveren. Een van de onderzoekers in Oxford, Adrian Hill, denkt zelfs dat in september al een miljoen doses beschikbaar zouden kunnen zijn. Voor de zekerheid hebben Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië alvast honderden miljoenen doses besteld.