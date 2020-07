‘China denkt aan vergelding als Europa Huawei in de ban doet’

De Chinese overheid overweegt met vergeldingsmaatregelen te komen richting twee grote Europese fabrikanten van netwerkapparatuur, Nokia en Ericsson, als meer Europese landen besluiten om apparatuur van Huawei in de ban te doen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de zakenkrant zou Peking denken aan strenge exportcontroles, waardoor het veel moeilijker zou worden voor Nokia en Ericsson om producten die ze in China maken naar andere landen uit te voeren.