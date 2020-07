EU-leiders in startblokken voor nieuwe ronde over coronafonds

De Europese regeringsleiders en staatshoofden staan weer in de startblokken voor een nieuwe onderhandelingsronde over de meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds. EU-president Charles Michel legt later maandag naar verwachting een nieuw compromisvoorstel op tafel. Verscheidene leiders hebben zich optimistisch uitgelaten over de kans op een akkoord, nadat ze in de nacht meermaals met elkaar botsten en er harde woorden vielen. “Het gaat stapje voor stapje, en we zijn er nog niet, hoor”, zei premier Mark Rutte voor hij van zijn hotel naar het raadsgebouw in Brussel vertrok.