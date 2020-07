Youp bepaalt in najaar of Oudejaarsconference op tv komt

Youp van 't Hek en BNNVARA besluiten in de loop van het najaar of zijn tiende Oudejaarsconference op 31 december wel of niet op televisie zal worden uitgezonden. Dat heeft de omroep maandag bekendgemaakt.

Impresariaat Hekwerk meldde dit weekend dat de tournee van de cabaretier doorgaat zoals gepland. "Maar een van de onderdelen van een avondje cabaret is voor mij een volle zaal die hard lacht, niet honderd man die verspreid in de Kleine Komedie zitten", stelde Van 't Hek dit weekend in gesprek met AT5. "Ik ga eind augustus beginnen in de kleine zalen en kijk hoe het gaat. Op een gegeven moment beslis ik of ik het goed genoeg vind om de voorstelling in deze vorm op tv te doen."

De 66-jarige komiek ziet er tegenop om voor half gevulde zalen te spelen. "Ik heb sinds het begin van mijn carrière niet meer voor kleine, lege zalen gespeeld", vertelde hij bij AT5. "Ik denk oprecht dat het voor het publiek ook echt niet leuk is. Als blijkt dat het niet werkt, speel ik de tournee uit maar komt het niet op tv. Ik moet echt met een zaal kunnen praten, niet tegen een paar mensen."

BNNVARA bevestigt maandag de komende tijd "in gesprek te blijven" met Van 't Hek over de voortgang van de tournee en de voorstelling. "We kijken richting het einde van het jaar wat de mogelijkheden zijn en of dat voor iedereen goed voelt", aldus een woordvoerder. De eerste try-out is, traditiegetrouw, eind augustus in het Haagse theater Pepijn. De hele tournee is al uitverkocht.