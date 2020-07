Kleine uitslagen bij opening Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe beursweek begonnen. Onder meer oliedienstverlener Halliburton en uitzender Manpower openden de boeken. Beleggers in New York houden verder de ontwikkelingen rond de opleving van het coronavirus in de Verenigde Staten in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 26.635 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 3220 punten, en technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 10.510 punten.

De uitbraak in staten als Florida, Arizona, Texas en Californië zette afgelopen weekend onverminderd door. Er zijn inmiddels bijna 3,8 miljoen mensen in de VS getroffen door het virus en ruim 140.000 Amerikanen overleden daardoor. Met beide cijfers is de VS met afstand het zwaarst getroffen land door de virusuitbraak.

Manpower

Uitzender Manpower zag de vraag naar personeel door de coronacrisis flink afnemen en leed een verlies. Wel merkte de branchegenoot van het Nederlandse Randstad een geleidelijke verbetering gedurende de periode omdat de lockdownmaatregelen in veel landen werden afgebouwd. Het aandeel zakte 2 procent.

Olie- en gastoeleverancier Halliburton rapporteerde eveneens een stevig verlies, maar ging desondanks zo’n 7 procent omhoog op de beurs. Het concern voorziet in het derde kwartaal weer een beter operationeel resultaat. Elders in de olie- en gassector bereikte Chevron (min 0,4 procent) een akkoord over de overname van de kleinere branchegenoot Noble Energy, die bijna 8 procent won. Chevron telt daar 5 miljard dollar in aandelen voor neer.