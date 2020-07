Oostenrijkse premier Kurz al heel tevreden

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is kort voor de hervatting van de Europese top erg optimistisch. Kurz zei dat hij al heel erg tevreden is over wat er is bereikt. “Wat we tot dusver hebben gedaan is geslaagd”. In zijn positieve kijk gaat het dus in de namiddag “vrolijk verder”. Volgens Kurz is het totaalbedrag dat er voor steun en krediet aan zwaar door het virus getroffen landen opzij wordt gezet, verlaagd en wordt er steeds meer accent gelegd op “de noodzaak van investeringen, (economische) hervormingen en digitalisering”.