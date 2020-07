Koning Filip roept op om snel een regering te vormen

De Belgische koning Filip roept op snel een besluitvaardige en stabiele federale regering te vormen. In zijn toespraak aan de vooravond van de nationale feestdag wijst de koning er maandag op dat het hele land daarom vraagt. “Laten we het land niet teleurstellen”, aldus de vorst. Het moment is volgens hem ook aangebroken om de Belgische samenleving en economie te opnieuw te bezien. De toespraak komt op een ogenblik dat in België opnieuw meer ongerustheid rijst over het aantal besmettingen met het coronavirus.

“Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen, als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf”, zei Filip. Hij doelde hiermee op een nieuwe wending in de formatie van een nieuw parlement nu de Vlaams-nationalistische N-VA en de Franstalige socialisten (PS) bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Die twee partijen zijn de grootste in hun landsdeel.

Het staatshoofd stond in zijn toespraak ook stil bij de vele aspecten van de coronacrisis. In de eerste plaats bij het leed dat het virus heeft veroorzaakt. “Ze heeft zeer zware gevolgen gehad - en het is zeker nog niet afgelopen”, aldus de vorst. Daarbij denkt hij aan de mensen die een naaste hebben verloren, maar ook anderen die hun baan kwijtraakten of die hun zaak failliet zagen gaan.

Hij merkt ook op dat de crisis de bestaande sociale ongelijkheid heeft verergerd en verwijst naar de spanningen die de lockdownmaatregelen hebben veroorzaakt. Maar Filip bracht ook hulde aan de kwaliteiten die de afgelopen tijd naar boven kwamen. “Ik denk in de eerste plaats aan het zorgpersoneel, maar ook aan de leerkrachten. En in feite heeft heel België blijk gegeven van moed en creativiteit”, stelde de koning vast. Hij kijkt daarbij ook naar de verschillende vormen van samenwerking die tot stand zijn gekomen. “Natuurlijk is niet alles perfect gelopen, maar we hebben standgehouden. Nu komt het erop aan, herop te bouwen en onze activiteiten te hervatten, met een visie op de lange termijn.”