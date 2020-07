‘Branden Siberië leggen gebied van 4,5 keer Nederland in de as’

Enorme natuurbranden in Siberië hebben in 2020 al 19 miljoen hectare in de as gelegd, stelt Greenpeace op basis van satellietgegevens. Het verschroeide gebied is daarmee ruim 4,5 keer zo groot als Nederland. Iets meer dan de helft van het verbrande gebied, 10 miljoen hectare, bestond volgens de milieuorganisatie uit bos.