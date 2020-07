Lhbti’ers verdeeld over sticker in Amsterdamse horeca

Precies de helft van de lhbti’ers in Amsterdam vindt het belangrijk dat de horeca in de hoofdstad op de deur of in folders aangeeft dat ze lhbti-vriendelijk zijn. Van de ondervraagden vindt 45 procent juist van niet, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 3.500 lhbti’ers in aanloop naar Pride Amsterdam, dat op 27 juli begint.

Degenen die het belangrijk vinden dat horeca lhbti-vriendelijk is, zeggen dat het ze een gevoel van veiligheid geeft, maar ze hopen wel dat dat in de toekomst niet meer vermeld hoeft te worden. “Ik heb me als homo in sommige barren onveilig gevoeld. Het is goed om te weten dat het personeel er voor je is als een andere klant iets vervelends doet”, zegt een deelnemer die positief is over de actie.

“Ik vind dat je in Nederland anno 2020 wel kunt verwachten dat je in alle horeca gewoon gelijk behandeld wordt. Het is onnodig om lhbti’ers met zo’n stempel in een hokje te plaatsen. We zijn hetzelfde als iedereen”, aldus een respondent die het niet belangrijk vindt dat expliciet staat aangegeven dat een gelegenheid lhbti-vriendelijk is.