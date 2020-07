‘EU-top gaat over toekomst Europa in 21e eeuw’

De toekomst van Europa in deze eeuw staat in de komende uren op het spel in Brussel. Dit zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een vraaggesprek met nieuwszender Bfmtv. De top wordt op de vierde dag, maandagmiddag, hervat in de hoop dat er toch nog een overeenkomst kan worden gesloten over de meerjarenbegroting en een Europees fonds voor steun en krediet aan zwaar door het coronavirus getroffen landen.