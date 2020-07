Mondkapjesplicht in gesloten openbare ruimtes Frankrijk

De Fransen moeten deze week ook mondkapjes op in alle afgesloten openbare ruimtes. Het decreet dat de regering hiervoor uitvaardigt, wordt begin deze week van kracht. De plicht was er al in het openbaar vervoer, maar gaat nu ook gelden in bijvoorbeeld musea, cafés, winkels, kerken, postkantoren, banken en bioscopen. De plicht geldt in beginsel ook voor sportzalen, maar het masker hoeft tijdens het sporten niet voor.