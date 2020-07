EU-president vraagt leiders ‘onmogelijke missie te volbrengen’

EU-president Charles Michel heeft in een emotionele oproep de EU-leiders aangespoord een deal te sluiten over de meerjarenbegroting (MFK) en het daaraan gekoppelde herstelfonds voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. “Ik wens dat de Europese kranten koppen dat de EU een onmogelijke opgave heeft volbracht”, hield hij ze bij het diner zondagavond volgens ingewijden voor. “Of willen we het gezicht van een zwak Europa tonen, ondermijnd door wantrouwen?”