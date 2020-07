Gratis coronatest op luchthavens in Beieren

Op de grootste luchthaven, die van Frankfurt, is ook een testcentrum, maar daar kost een coronatest minimaal 59 euro. Binnen enkele dagen moeten de Beierse testcentra in bedrijf zijn. Die komen er vooral met het oog op inwoners die in het buitenland zijn geweest. “Ik denk dat we echt moeten focussen op terugkerende vakantiegangers”, verklaarde Söder het testplan tegenover omroep ZDF.

