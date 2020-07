Opnieuw eenrichtingsverkeer in Kalverstraat om drukte

De gemeente Amsterdam stelt zondag voor de Kalverstraat net als de dag ervoor tijdelijk eenrichtingsverkeer in. Het winkelend publiek kan alleen van de Dam naar de Munt lopen en niet omgekeerd.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kondigde vrijdag aan dit weekeinde eenrichtingsverkeer in de Kalverstraat in te stellen als het druk wordt, in de hoop een toename van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan.

Zaterdag was het volgens een woordvoerder van de gemeente druk maar beheersbaar op de Kalverstraat. Toen werd rond 14.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. Aan het eind van de middag mochten de shoppers weer in beide richtingen van de Kalverstraat gebruikmaken.

Op de Wallen geldt het hele weekend eenrichtingsverkeer in de avonden. Er staan hosts en verkeersregelaars die de bezoekers de looprichting aanwijzen. Zaterdagavond kort voor 23 uur werd het er zo druk, dat werd besloten korte tijd een aantal straten af te sluiten.