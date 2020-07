EU-leiders zoeken ruimte voor hervatting onderhandelingen

De Europese regeringsleiders proberen zondag koortsachtig om de weg vrij te maken voor de hervatting van het plenaire overleg over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting. Ze zouden met het middaguur weer verder gaan, maar om de tafel zitten met alle 27 leiders is al tot minstens 16.00 uur opgeschort.

Er wordt “fors gepuzzeld” in alle mogelijke samenstellingen, zegt een ingewijde. Premier Mark Rutte overlegde onder meer met zijn ‘zuinige’ bondgenoten uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Andere landen hebben ook getweeën of in groepjes onderonsjes. EU-president Charles Michel en zijn staf werken ondertussen aan nieuwe voorstellen die de vele meningsverschillen moeten overbruggen.

Als Michel met nieuwe voorstellen komt, is het nog niet slikken of stikken, denkt de bron. Er is pas een akkoord als iedereen het over alles eens is, en er zijn “nog veel losse eindjes”. Maar zin in een nieuwe Top later deze maand heeft ook niet iedereen.