‘Nederlander overschat aandeel duurzame energie’

Nederlanders denken dat er al veel meer duurzame energie is dan dat er in werkelijkheid is. Zo schatten ze dat 17 procent van de zon komt, terwijl dat nog niet 1 procent is, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na onderzoek door Motivaction onder 1012 mensen.

Ook de hoeveelheid windenergie en biomassa wordt fors overschat, aldus de NVDE. Zo denken Nederlanders dat 16,2 procent van het totale energieverbruik in Nederland afkomstig is van windenergie, terwijl dat in werkelijkheid 1,85 procent is. Verder wordt gedacht dat 12,5 procent komt van biomassa, terwijl dat 5,09 procent is.

“Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is”, zegt directeur van de NVDE Olof van der Gaag. “Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken.”