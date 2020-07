Peiling: andere zetelverhoudingen door lijsttrekkersstrijd CDA

Het nieuws rondom de lijsttrekkers van CDA en D66 heeft de afgelopen weken gezorgd voor een veranderend aantal zetels voor beide partijen in de peiling van Maurice de Hond. D66 is sinds 14 juni aan een opmars bezig en staat in de peiling inmiddels op veertien zetels, een plus van twee zetels ten opzichte van twee weken geleden en een winst van vier zetels in ruim een maand tijd.