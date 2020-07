Typhoon trapt nieuwe reeks Zomergasten af

Abbring is toe aan haar vierde opeenvolgende seizoen als presentatrice. Ze komt daarmee op gelijke hoogte met Adriaan van Dis, die tussen 1999 en 2002 vier keer gastheer was. Peter van Ingen heeft met acht seizoenen tot nu toe de meeste Zomergasten gepresenteerd.

De belangstelling voor Zomergasten wisselt doorgaans sterk. Bekendere namen weten vaak veel meer kijkers te trekken. Vorig jaar was de uitzending met misdaadjournalist John van den Heuvel bijvoorbeeld het populairst met 647.000 kijkers. De minst bekeken aflevering was met schrijfster Hanna Bervoets, daar stemden 278.000 mensen af.

De uitzendingen van Zomergasten met Youp van 't Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van der Laan (2017, 1,1 miljoen) zijn nog altijd het best bekeken.

In de komende weken zijn schrijfster Nazmiye Oral, viroloog Jaap Goudsmit, advocaat Inez Weski, minister Carola Schouten van Landbouw en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer te gast. In een interview op NPO Radio 1 vertelde Abbring vrijdag dat de redactie probeert te kiezen voor gasten die de grote onderwerpen van het jaar vertegenwoordigen, zoals de boerenprotesten of de Black Lives Matter-beweging.