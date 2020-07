Duizend en een coronabesmettingen in Suriname

De medische autoriteiten in Suriname hebben nog steeds grip op de situatie doordat ze van de meeste gevallen weten door wie en waar ze ontstaan zijn. Sinds het begin van de uitbraak is het gebied in het oosten rond de grens van Suriname met Frans-Guyana een probleemgebied.

De informatieverstrekking van het Covid-19 Management Team was de afgelopen week erg summier. Dat was het gevolg van de regeringswisseling die afgelopen donderdag plaatsvond waardoor er tijdelijk geen persconferenties werden georganiseerd. Het nieuwe Covd-19 Management Team gaat waarschijnlijk volgende week aan de slag.