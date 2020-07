Israëlische politie zet waterkanonnen in tegen betogers

Duizenden demonstranten kwamen zaterdag bijeen voor de woning van Netanyahu in Jeruzalem en in een park ik Tel Aviv. Volgens een woordvoerder van de politie waren de demonstraties toegestaan, maar is er ingegrepen vanwege een aantal “verstoringen”, zoals wegblokkades die door de betogers waren opgesteld. Ook zouden demonstranten in Tel Aviv pepperspray tegen de politie hebben gebruikt. Daarvoor is een aantal mensen aangehouden.

In Israël lopen de coronabesmettingen de laatste tijd op, met ruim duizend gevallen per dag. Voor de regering reden om vrijdag nieuwe maatregelen aan te kondigen. Zo zijn winkels in het weekend gesloten en mag eten van restaurants alleen nog maar worden afgehaald of bezorgd laten worden.

Netanyahu heeft toegegeven dat hij eind april en begin mei te snel de economie heeft heropend na een strenge lockdown. Op dat moment waren er niet meer dan enkele tientallen besmettingen per dag. Dinsdag werd een recordaantal van 1681 nieuwe besmettingen gemeld.