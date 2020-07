Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op één dag

Het afgelopen etmaal is wereldwijd een recordaantal mensen besmet met het coronavirus. Met 259.848 nieuwe infecties in 24 uur is het oude record van 237.743, dat vrijdag was gemeld, alweer verpulverd.

Ook kwamen er 7360 coronadoden bij. Dat waren er sinds 10 mei niet zo veel op één dag, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag.

In de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika werden de grootste stijgingen van nieuwe besmettingen geregistreerd.