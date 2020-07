EU-leiders buigen zich zondag over nieuw voorstel herstelplan

De regeringsleiders die het in Brussel proberen eens te worden over de EU-begroting en het coronafonds, zijn zaterdagavond aangeschoven aan het diner. EU-president Charles Michel zal ze over de laatste stand van zaken inlichten na de hele dag urenlange onderhandelingen in kleine groepjes. Die hebben volgens ingewijden voor toenadering gezorgd, maar er liggen nog grote meningsverschillen. Na het dessert wil Michel de boel opbreken en zondag weer vers beginnen met een nieuw compromisvoorstel waaraan de experts de hele nacht zullen werken.