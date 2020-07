EssilorLuxottica sleept GrandVision voor rechter

Brillengigant EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure opgestart tegen GrandVision. Het bedrijf wil hiermee inzicht krijgen in de wijze waarop GrandVision zijn zaken heeft geregeld tijdens de coronacrisis en de mate waarin de optiekketen zich niet zou hebben gehouden aan een ondersteuningsovereenkomst. Dat maakte EssilorLuxottica in een persbericht bekend.

Het Frans-Italiaanse bedrijf, dat bekende merken voert als Ray-Ban en Oakley, zegt herhaaldelijk verzoeken te hebben gedaan aan GrandVision om de informatie te verstrekken. Maar die zou die info niet op vrijwillige basis willen geven. Reden dat EssilorLuxottica zegt geen andere optie meer te zien dan het aanspannen van een rechtszaak.

GrandVision heeft in Nederland de ketens Pearle en Eye Wish in zijn bezit. EssilorLuxottica is de beoogde nieuwe eigenaar van GrandVision. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat de brillengigant winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren.