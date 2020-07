Berlijn: vluchtelingenkamp Syrië broedplaats extremisme

Het vluchtelingenkamp al-Hol in het noordoosten van Syrië is een broedplaats voor moslimextremisme geworden. Tot die inschatting komt de Duitse regering. Zij spreekt over een gevaarlijke terreurschool.

In het overvolle kamp, dat ligt in een door Koerden gecontroleerd gebied, zitten veel buitenlandse vrouwen die aanhanger zijn van de radicaalislamitische terreurbeweging IS. Vooral deze zogenoemde IS-bruiden geven de IS-ideologie door aan minderjarigen in georganiseerde lesgroepen. Het aantal geradicaliseerde kinderen en jongeren is dan ook hoog. De IS-leiding zou deze groep als “volgende generatie” beschouwen. Geweld in woorden en daden neemt toe, stelt Berlijn na vragen uit de Duitse politiek.

Sommige Duitse partijen pleiten voor het terughalen van IS-kinderen. Maar het geldt als een gevoelige kwestie, ook in Nederland. Voorstanders noemen het een gebaar van menselijkheid, tegenstanders vrezen de import van terreur.