Britten stoppen met melden coronadoden uit angst voor fouten

De stap volgt na kritiek van wetenschappers dat de gepubliceerde aantallen sterfgevallen overdreven hoog zouden zijn. Onderzoekers van de statistieken stelden tekortkomingen vast. Zo wordt in Engeland iedereen als coronadode geteld die besmet was met het virus, of diegene nu stierf aan de infectie of hersteld was en stierf door iets anders.

Groot-Brittannië geldt met ruim 45.000 coronadoden als het zwaarst getroffen Europese land.