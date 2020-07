Burgemeester Portland wil dat Trump zijn agenten terughaalt

De burgemeester van de Amerikaanse stad Portland eist dat president Donald Trump federale agenten terugroept naar hun gebouwen of helemaal uit de stad weghaalt. Volgens de Democraat Ted Wheeler is Trump uit op confrontaties met antiracismedemonstranten in de stad om politieke winst te behalen.

In de stad is het onrustig door protesten tegen racisme en politiegeweld. De federale agenten, die militaire kledij dragen, hebben zeker 13 mensen in staat van beschuldiging gesteld en enkelen vastgezet. Dat gebeurde ver verwijderd van de gebouwen die zij normaal moeten beveiligen.

“Hou je troepen in hun eigen gebouwen of laat ze de stad verlaten”, zei Wheeler, die denkt dat de federale wetten worden misbruikt. “Dit is onderdeel van de mediastrategie van Trumps Witte Huis: federale troepen gebruiken om zijn zakkende cijfers in de peilingen op te krikken.”

Ook de gouverneur en de minister van Justitie van de staat Oregon wijzen de inzet van de federale agenten af en dreigen met juridische stappen.