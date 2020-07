Curaçao: Klesch Group neemt raffinaderij toch niet over

Op Curaçao zijn vrijdagavond (lokale tijd) de onderhandelingen met de Klesch Group over de overname van de raffinaderij stopgezet. Sinds eind vorig jaar werd er met de in Zwitserland gevestigde Klesch Group onderhandeld over de overname van de raffinaderij. Nu moet de Curaçaose regering opnieuw op zoek naar een andere partner.