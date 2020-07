Russen mogen coronavaccin AstraZeneca ook produceren

“Er hoeft niets te worden gestolen”, aldus Kirill Dmitriev, die ook betrokken is bij de coördinatie van de Russische zoektocht naar een vaccin. “Het wordt allemaal aan Rusland gegeven.” Volgens Dmitriev is de Russische deal met het bedrijf bedoeld als aanvulling op, en niet als vervanging van, een vaccin van eigen bodem. Op dat eigen vaccin richt Moskou zich in eerste instantie. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Rusland kreeg donderdag nog forse kritiek uit het Westen. Britse, Amerikaanse en Canadese veiligheidsdiensten maakten melding van cyberaanvallen op laboratoria en de Britse regering van het lekken van gevoelige informatie. Daarbij werd met een beschuldigende vinger naar Rusland gewezen. De Russische overheid ontkende direct al dat ze heeft geprobeerd informatie te stelen over de ontwikkeling van een coronavaccin.

Het vaccin van AstraZeneca is volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO een van de leidende kandidaten in de zoektocht naar een goed werkend middel tegen Covid-19. Eerder tekenden ook andere Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, al een overeenkomst met het concern voor het experimentele vaccin.