Weer verdachte relschopper van Malieveld herkend

Opnieuw is een man herkend na het verspreiden van foto’s van acht verdachten van de ongeregeldheden na de verboden demonstratie op het Haagse Malieveld op 21 juni. Dat bevestigde de politie vrijdag. Hierdoor staan op politie.nl nog van drie verdachten foto’s.

De beelden werden dinsdag getoond in het regionale opsporingsprogramma Team West bij Omroep West en kwamen ook langs in Opsporing Verzocht. Een van de verdachten zou een politieagent die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt.

Donderdag werden al drie mannen herkend en afgelopen dinsdag werd één relschopper herkend. Van verdachten die herkend zijn, wordt de foto van de website van de politie gehaald. Het is niet bekend of de herkende mannen inmiddels zijn opgepakt. “In brede zin kan ik zeggen dat we bezig zijn met het onderzoek “, aldus een woordvoerder van de politie Den Haag.