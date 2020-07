‘Gedupeerden verdienen meer uitleg over rapport toeslagenaffaire’

De ouders die zijn gedupeerd door de kindertoeslagenaffaire verdienen meer uitleg over het kritische rapport dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vrijdag heeft gepubliceerd over de gang van zaken bij de Belastingdienst. Dat zegt Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

De Belastingdienst overtrad de privacywet door te kijken of aanvragers van kinderopvangtoeslag een dubbele nationaliteit hadden. De AP noemt dat “onrechtmatig en discriminerend”.

Volgens Jellesma is de onderbouwing in het rapport “niet overal sterk”. Zo wordt niet duidelijk waarom de Belastingdienst juist deze ouders op de korrel nam. “Was het toeval of was het heel bewust? Is het door een algoritme bepaald en het blinde geloof daarin, of is het systeem opgezet met hele verkeerde gedachtes? In het rapport staat dat niet goed uitgelegd en het maakt ook niet de vertaalslag naar het individu.” Voor de ouders, van wie er veel minder goed Nederlands spreken, moet er een goede vertaling komen, vindt hij.

De BOinK-voorzitter vermoedt zelf dat de fiscus in de strijd tegen fraude kampte met “doorgeslagen systemen, waarbij vergeten wordt dat je mensen discrimineert. Ze zijn blijven hangen in de oude ‘fraudebubbel’: in vroegere fraudezaken hadden mensen soms rekeningen in het buitenland waar ze geld naartoe sluisden.”