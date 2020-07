Milieuclub MOB neemt het op voor boeren

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) roept het kabinet op om de veevoermaatregel van Landbouwminister Carola Schouten niet per 1 september te laten ingaan. Minder eiwit in het voer, zoals de minister wil, helpt wel degelijk om de stikstofuitstoot te verminderen, maar de boeren zijn overvallen door de maatregel. Ook is onduidelijk waarom de boeren moeten opdraaien voor stikstofruimte voor de bouw van wegen en woningen, aldus MOB-voorman Johan Vollenbroek.