Wall Street met minieme winsten uit de startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met met minieme winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Een nieuw record in het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten jaagt beleggers vooralsnog geen grote schrik aan. In plaats daarvan lijken ze voor te sorteren op verdere stimuleringsmaatregelen van de overheid. Verder was de aandacht gericht op Netflix en andere bedrijven die met kwartaalresultaten kwamen.